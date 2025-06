Reims en Ligue 1 à la place de l’OL, l’appel au calme

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L'avenir de l'OL concerne au plus haut point le Stade de Reims, qui pourrait être maintenu en Ligue 1 en cas de relégation des Lyonnais. Mais la formation champenoise se veut prudente et prépare sa saison en Ligue 2.

La dernière journée des passages devant la DNCG a comme prévu débouché sur des décisions fortes. Notamment pour l’Olympique Lyonnais qui a été relégué en Ligue 2 en raison de problèmes financiers non réglés par John Textor. Le club va désormais faire appel de cette décision, en espérant inverser la tendance lors de son second passage devant le gendarme financier du football français. Mais si la décision était maintenu, alors cela ferait le bonheur de Reims en premier lieu. Le club champenois a vu son budget être approuvé par la Ligue 2, même s’il devra forcément changer son fusil d’épaule en cas de maintien au détriment de Lyon. A l’heure où les calendriers vont bientôt être publiés, cela fait mauvais genre de ne pas savoir dans quelle division les clubs vont évoluer, mais c’est désormais le lot chaque été.

Du côté de Reims, la volonté est clairement de ne pas s’enflammer, et de préparer la saison pour la Ligue 2 après la relégation du printemps dernier. C’est la consigne donnée par Jean-Pierre Caillot et l’ensemble des dirigeants de la formation de la Marne. Même chez les supporters, si prompts à s’enflammer forcément en voyant que l’OL pouvait céder sa place, c’est l’incrédulité et la prudence qui prédominent. « L’OL fera tout pour faire valoir ses droits et engagera probablement tous les recours nécessaires pour rester dans l’élite. Dans ce contexte encore incertain, il est essentiel que le Stade de Reims et son environnement restent concentrés sur sa préparation pour la saison à venir en Ligue 2, qui s’annonce difficile dans une optique de remontée immédiate en Ligue 1 », écrit par exemple le compte suiveur du SDR, Stade de Reims News. Une prudence qui résume bien la position du club de Reims, qui ne veut pas sortir le champagne trop tôt et sait bien que l’OL va mettre le paquet pour essayer de se maintenir en Ligue 1 lors de l’appel.