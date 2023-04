RC Lens : Mbappé en ambulance, Medina blaguait

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Samedi 15 avril, le PSG accueille le RC Lens au Parc des Princes pour un choc de la Ligue 1 qui pourrait changer l'issue de la saison. Facundo Medina a déclaré qu'il allait envoyer Kylian Mbappé à l'hôpital s'il le croisait en match.

Décidément, même plusieurs mois après la Coupe du monde 2022, les Argentins gardent encore de la rancœur envers Kylian Mbappé, auteur d'un triplé en finale contre l'Albiceleste. Cette fois-ci, ce n'est pas Emiliano Martinez qui s'en est pris au Français mais bien Facundo Medina, défenseur de Lens. À l'occasion de la rencontre décisive du championnat entre le leader le PSG et son dauphin lensois, le joueur de 23 ans s'est exprimé sur la chaîne Twitch de Son Aviones sur le traitement qu'il compte réserver à Mbappé samedi 15 avril. « Il est difficile à marquer, mais vous me connaissez. Si Mbappé passe devant moi, une ambulance devra venir le chercher » a lancé l'Argentin, afin de finalement, faire son mea-culpa.

Medina dérape et s'excuse avant PSG-Lens

Quelques heures plus tard, la déclaration du défenseur des Sang et Or a fait polémique et l'ancien joueur de l'Atlético Talleres a été contraint de s'excuser et de clarifier ses propos. « Sur mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié. Je n’agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu » s'est excusé Medina, sur son compte Instagram. Lens avait gagné le match aller 2-0 à domicile et pourrait, en cas de victoire, revenir à trois points du PSG, alors que la fin de saison approche en Ligue 1. Le duel Medina-Mbappé risque d'être explosif au Parc des Princes.