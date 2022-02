Raymond Domenech boycotte un consultant de La Chaine L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que l’émission L’Equipe du Soir s’apprête à franchir le cap des 3 000 épisodes, on apprend que certains consultants ne peuvent pas intervenir en même temps, à l'image de Dominique Sévérac et de Raymond Domenech.

À la fin du mois de février, La Chaîne L’Equipe va diffuser un documentaire intitulé « Les Secrets de L’Equipe du Soir ». Dans ce film réalisé par Sébastien Tarrago, les suiveurs de l’émission vont apprendre beaucoup de choses, et notamment sur les rivalités entre les uns et les autres. « On sait que certains chroniqueurs autour de la table ne s’aiment pas forcément. Certains exigent même de ne pas être avec d’autres sur certains soirs », lance d’abord le journaliste Sacha Nokovitch, qui révèle ensuite une guerre froide entre Dominique Sévérac et Raymond Domenech. Une thèse confirmée par le journaliste du Parisien.

« C’est lui qui décide »

« Oui, je ne suis jamais en plateau avec Raymond Domenech. J’ai compris que c’est presque contractuel, on ne peut pas se retrouver dans une même émission. C’est lui qui décide. Il ne veut pas que je sois en plateau avec lui, car il n’a pas aimé ce que j’écrivais dans Le Parisien quand il était sélectionneur de l’équipe de France. Je considère que ce que j’ai écrit à l’époque était ni plus violent ni plus méchant que ce que pouvait écrire d’autres journalistes. C’est dommage, car je trouve que c’est un bon chroniqueur… », explique Sévérac, qui ne partira donc pas en vacances avec l’ancien entraîneur des Bleus.

« Il fait partie de ceux à qui je ne dis pas bonjour »

Domenech confirmant cette version des faits. « Il fait partie de ceux à qui je ne dis pas bonjour. On ne nous verra jamais ensemble. Ce sujet était déjà de notoriété publique. Qu’il se rassure, il n’est pas le seul à qui je ne parle pas. Il y en a deux ou trois ici… Je suis sympa, mais j’ai un peu de mémoire », balance en retour l’ancien sélectionneur des Bleus, qui a quand même pas mal d’ennemis dans le paysage audiovisuel du football français…