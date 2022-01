Lille : Ben Arfa en joker, Domenech a un gros doute

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille a fait le choix de miser sur Hatem Ben Arfa (libre) pour compenser le départ au CSKA Moscou de Yusuf Yazici.

Un gaucher peut en cacher un autre à Lille. Afin de combler le départ en Russie de son international turc Yusuf Yazici, le LOSC a fait le choix de miser sur Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux en juillet 2021. C’est un véritable pari que le champion de France en titre s’apprête à tenter en misant sur l’international français de 34 ans, dont la forme physique est une énorme inconnue. Logiquement, de nombreux observateurs sont enthousiastes à l’idée de revoir Hatem Ben Arfa en Ligue 1. Mais son utilisation par Jocelyn Gourvennec va être déterminante pour savoir si cela est une bonne idée. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech a par exemple estimé que si Lille recrutait Hatem Ben Arfa en « joker » afin de jouer quelques bouts de matchs à gauche à droite, l’aventure allait très vite tourner au fiasco.

Domenech entre doutes et espoirs sur Ben Arfa

Quand Ben Arfa est revenu en Ligue 1 avec Nice...



C'était n'importe quoipic.twitter.com/z7U0Pmgji1 — TRIDSPORTS 🔱 (@tridsports) January 17, 2022

En revanche, si le LOSC a l’intention de faire de Ben Arfa un titulaire en puissance, alors cela peut matcher entre « HBA » et Lille selon l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France. « Je ne sais pas si Lille a besoin d’Hatem Ben Arfa, mais un joueur de sa trempe qui a envie de jouer, qui est en forme pour relever un nouveau défi en terrain non-conquis, cela peut être un plus. C’est un joueur qui a besoin de jouer. Maintenant, va-t-il accepter de ne jouer que quelques minutes par matchs ? Difficile à savoir, tout comme le rapport que le LOSC et Hatem vont avoir ensemble. Si les bases et les discussions sont claires et précises, il peut être un super joueur » a estimé Raymond Domenech, qui a hâte de voir à l’œuvre Hatem Ben Arfa à Lille et qui sera curieux d’analyser son utilisation par Jocelyn Gourvennec dans les prochaines semaines.