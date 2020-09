Racisme dans le football : Basile Boli met Le Graët au défi

Dans : Ligue 1.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a effectué une sortie remarquée après le match PSG-OM.

Rebondissant sur les accusations de Neymar d’avoir reçu une insulte raciste de la part d’Alvaro Gonzalez pendant le match, le dirigeant a tout balayé d’un revers de la main. S’exprimant sur BFM, Le Graët a tout simplement expliqué qu’il n’y avait quasiment pas de racisme dans le football en France. « Le racisme en France et dans son ensemble, c’est moins d’1 % de difficultés. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Très franchement, le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n’existe pas », avait lancé le patron du football français. Un raccourci qui a eu le don de faire hurler les associations, et Basile Boli leur a emboité le pas. L’emblématique défenseur de l’OM et de l’équipe de France a demandé à Le Graët de descendre de son piédestal pour aller voir ce qu’il se passait concrètement dans le football amateur.

« Ne pas voir les problèmes du racisme dans le football, c’est encore moins trouver les solutions pour lutter contre. Président Le Graët, descendez avec moi au bord des terrains pour constater que le racisme est malheureusement présent dans le football. Ne pas voir les problèmes du racisme dans le football. Ça n'aide encore moins notre cause », a envoyé l’ancien défenseur central, pour qui il serait bien Le Graët se reconnecte un peu avec la base du football français, où le racisme existe, même si les incidents avérés et signalés demeurent moins nombreux que dans d’autres pans de la société.