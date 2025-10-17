PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Hateboer arrive à l'OL pour un prix incroyable

Bé c'est toi qui commence a dire qu'on fait les poubelles de Rennes avec ton commentaire principal... Donc Matic aime ce commentaire c'est tout... Et Omari, il a fait une bonne rentrée en EL et une moins bonne apres.. d'ou le banc de touche. Pour Damien Da Sylva, je ne l'ai pas trouvé bon ou nul... C'était juste un gars pr dépanner.. Mais bon si tu veux aller par là, tous les clubs poubelles ont été la poubelle un jour ou l'autre. Tu manques un peu de lucidité là. Et pour le clubisme mais laisse moi rire.. JE te pose une simple question : Tu es fan de quoi exactement ? un groupe ? une série ? Parce que cette histoire de clubisme me gave perso... J'ai d'autres passion hors du foot MOI. JE ne suis pas encré dans le clubisme comme tu as l'air de penser.