PSG : Paris ne mettra pas 3-0 à Lille, il le sait

Dans : Ligue 1, PSG, LOSC.

Pour Benoît Cheyrou, le LOSC a les cartes en main pour prendre sa revanche sur le PSG et filer vers le titre de champion de France.

C'est sans aucun doute l'un des rendez-vous les plus importants de cette fin de saison. Samedi prochain à 17h00, le LOSC se déplacera sur la pelouse du PSG pour un choc très attendu. À huit journées de la fin, les deux clubs sont au coude à coude avec 63 points chacun. Si l'OL et l'AS Monaco n'ont pas dit leur dernier mot, du côté du Nord on en est persuadé : le Paris-SG sera bien le rival numéro 1 pour le titre. Pour Benoît Cheyrou, consultant par le passé pour Canal+ et Telefoot, le LOSC n'a rien à envier au PSG et possède toutes les armes pour s'imposer.

« Le PSG a déjà perdu sept matchs cette saison, alors que le LOSC n’a perdu que trois fois et possède la meilleure des défenses de L1. Ce sont des indicateurs en sa faveur. Le retour de Neymar ? Neymar, pas Neymar, c’est un casse-tête pour tout coach du PSG. Paris, c’est aussi une addition de talents et de caractères et j’ai du mal à voir une équipe au sens propre du terme » a déclaré l'ancien marseillais.

Des Dogues revanchards

Celui qui a porté le maillot Lillois à 116 reprises est donc confiant pour ce duel. Pourtant, le 17 mars dernier, lorsque les deux équipes se sont affrontés à l'occasion d'un match de Coupe de France, le PSG l'a emporté 3-0. De quoi encore plus motiver les hommes de Christophe Galtier selon lui.

« Le 3-0 pour Paris en Coupe de France ? À la place des Lillois, cela me donnerait encore plus envie d’effacer cet affront. Ils doivent avoir en tête que ce score ne reflétait pas la physionomie du match. Et c’est la rencontre à gagner s’ils veulent montrer qu’ils sont capables d’aller chercher le titre. Le LOSC a son destin entre les mains et c’est un vrai luxe. S’il gagne ses huit derniers matchs, il sera champion » a conclu l'ancien milieu de terrain. Des propos plein de confiance. Pourtant, au vue de la dynamique des deux équipes, c'est bien le PSG qui est favori face à des Lillois qui restent sur trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, avec une défaite surprenante à domicile contre Nîmes. Quoiqu'il en soit, l'équipe qui parviendra à s'imposer lors de cette confrontation prendra une sérieuse option sur le titre de champion de France.