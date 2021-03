LOSC : Le rival pour le titre, c'est le PSG

Dans : LOSC.

Lille se déplacement à Monaco ce dimanche, et ne cache plus qu'il rêve du titre de champion de France. Néanmoins, le LOSC se méfie particulièrement du PSG, qu'il considère comme son adversaire le plus coriace.

C’est le choc de cette 26e journée, et Lille compte bien une nouvelle fois marquer le coup dans la lutte contre le titre. Les Nordistes se déplacement à Monaco ce dimanche (17h00) dans un premier tournant de ce sprint final. Un rendez-vous que la troupe de Christophe Galtier aborde avec une motivation extrême. Car plus question de se cacher avec une première place aussi près du but, le LOSC vise le titre et regarde donc clairement le niveau de ses concurrents. Et pour Renato Sanches, le jeune milieu de terrain qui a réussi à relancer sa carrière dans le Nord, il y a tout de même un adversaire à regarder plus attentivement que les autres, c’est le PSG.

« Depuis trois saisons, le club a énormément grandi, les joueurs progressent. On a gagné le respect des grandes équipes historiques, Paris, Lyon, Marseille ou Monaco. Est-ce qu'on peut remporter le Championnat ? On joue pour ça. Personne ne dit le contraire. Ce serait formidable. Mais on en est encore loin. Je sens mon équipe capable d'y parvenir. Dans quelques matches, si on est toujours dans le sprint final et à la même position, on se dira sans doute qu'on peut aller au bout. D'ici-là, on doit défendre notre première place. Ça va être difficile, on en est conscients. En France, Paris reste l'adversaire le plus dangereux », a confié Renato Sanches dans les colonnes de L’Equipe. En attendant la confrontation avec le PSG, il y a donc tout d’abord un duel attendu face à Monaco, avec la perspective pour le club de la Principauté de raccrocher au wagon en cas de succès.