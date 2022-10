PSG-OM : Un Gigot trop saignant, Marseille l’avoue

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Expulsé directement pour une faute sur Neymar, Samuel Gigot ne sera pas défendu par l'OM, qui a étudié la possibilité de contester ce carton rouge face au PSG.

Remplaçant au moment du coup d’envoi du match de Ligue 1 face au PSG, Samuel Gigot a finalement pris part à la rencontre en raison de la blessure d’Eric Bailly. Le défenseur ivoirien a du laisser sa place et l’ancien du Spartak Moscou s’est un peu trop mis dans le bain du Classique puisqu’il a récolté un carton rouge direct. La faute à un excès d’engagement sur une action pourtant anodine au milieu de terrain, avec un tacle dangereux et les pieds décollés sur Neymar, même si le Brésilien a esquivé le coup. M. Turpin a collé un rouge direct et les consultants comme les supporters marseillais ont tiqué sur cette décision, estimant que l’engagement était excessif, mais que cela ne valait peut-être pas une expulsion. « Si vous donnez un carton rouge parce qu'il l'a touché, c'est normal. Mais si c'est juste pour sanctionner l'intention, c'est une erreur », avait osé expliquer Igor Tudor.

L'OM perd un défenseur de plus

🔹Avec la blessure de Bailly, la suspension de Gigot et Kolasinac qui doit encore se reposer une semaine, Isaak Touré 🇫🇷 se tient prêt à suppléer les titulaires habituels en vu du match de samedi face à Lens. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/oOOhl1OcD5 — Infos OM (@InfosOM_) October 18, 2022

Visiblement, l’OM n’est pas non plus prêt à tout pour défendre son défenseur sur cette action. La Provence souligne ce mardi que le club phocéen a pris connaissance des différents rapports sur le carton infligé à Samuel Gigot, et a décidé de ne pas faire appel de la sanction et probablement de la future suspension de son défenseur. Le département juridique a été consulté pour savoir si le fait que Neymar n’ait pas été touché par le tacle pouvait entrer en ligne de compte, mais le règlement ne laisse aucune place au doute, et l’intention de réaliser un geste dangereux est sanctionnée aussi durement que le fait de le donner réellement. L’OM s’est donc fait rappeler qu’il s’agirait d’une perte de temps et d’argent de monter un dossier pour contester ce carton rouge qui privera d’ores et déjà Igor Tudor d’un défenseur de plus contre Lens ce samedi.