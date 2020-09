PSG-OM : Pierre Ménès étonné par la sanction contre Neymar

Dans : Ligue 1.

Les sanctions sont tombées après la distribution générale de cartons rouges à la fin du match entre le PSG et l’OM.

Si la commission de discipline ne veut pas aller plus vite que la musique et a décidé de prendre son temps pour gérer les épineux dossiers d’Alvaro, Neymar et Di Maria, les joueurs exclus connaissent leurs sanctions. Dans chaque camp, il y a forcément des mécontents, et Thomas Tuchel n’a pas hésité à faire savoir qu’il ne comprenait pas comment Leandro Paredes avait pu écoper de deux matchs de suspension en ayant pris deux cartons jaunes. Chacun se fera donc son idée, mais pour Pierre Ménès, la commission de discipline a tout de même été bien gentille avec Neymar, qui a tout de même mis une bonne tape derrière la tête d’Alvaro, et a pris un rouge direct pour cela. Avec deux matchs ferme, et un avec sursis en plus, le Brésilien ne s’en tire pas trop mal et pourrait donc être de retour rapidement, sachant que le PSG enchaine les rencontres en ce moment. Ce que le consultant de Canal+ ne comprend pas vraiment, lui qui a pourtant pour habitude de défendre Neymar.

Clémentes les sanctions de PSG OM. J’aurai mis plus à Neymar pour l’ensemble de son œuvre et à Paredes pour sa préméditation sur Payet. Le reste me semble juste. — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 17, 2020

« Clémentes les sanctions de PSG-OM. J’aurai mis plus à Neymar pour l’ensemble de son œuvre et à Paredes pour sa préméditation sur Payet. Le reste me semble juste », a livré un Pierre Ménès qui ne voit pas non plus de grandes injustices, notamment sur le comportement violent de Layvin Kurzawa qui lui coûte six matchs de suspensions. Il reste à savoir les décisions qui seront prises sur les cas en instruction ou à délibération plus tardives, et qui vont probablement susciter des commentaires beaucoup plus vifs dans les prochaines semaines.