PSG-OM : Marseille favori, une Grande Gueule balance

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain ne sera pas dans des conditions optimales pour défier l’Olympique de Marseille au Parc des Princes.

Et pour cause, trois joueurs cadres ne figurent pas dans le groupe pour cause de Covid-19, à savoir Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Marquinhos. De plus, l’incertitude plane autour de l’état de Neymar, Keylor Navas, Angel Di Maria et Leandro Paredes, tous de retour à l’entraînement vendredi après la fin de leur période de repos forcé. Pour de nombreux consultants, c’est donc l’année ou jamais pour Marseille, qui rêve d’une victoire au Parc des Princes, dix ans après son dernier succès sur l’équipe de la capitale. Un avis partagé par Pascal Dupraz, l’entraîneur du SM Caen qui a intégré l’équipe des « Grandes Gueules du Sport » sur l’antenne de RMC.

« L’OM n’a pas le droit de perdre ce match parce que c’est le moment ou jamais avec un contexte particulier. Le PSG, après sa finale, est d’abord parti en vacances, puis a repris l’entraînement il y a une dizaine de jours. Certains ont le Covid… Je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait présenter une équipe haletante, une équipe à son réel niveau alors même que certains joueurs sont clairement hors de forme et d’autres out » a commenté l’entraîneur de la formation normande, pour qui l’Olympique de Marseille a un gros coup à jouer face au PSG ce dimanche soir au Parc des Princes. Et cela malgré les probables titularisations de Keylor Navas et de Neymar dans les rangs parisiens. Quoi qu’il en soit, il semble assez évident que ce choc très attendu sera bien plus équilibré que les années précédentes. L’an dernier, le PSG menait 4-0 dès la mi-temps contre l’OM au Parc des Princes…