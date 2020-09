PSG-OM : Marseille chanceux, Paris n’a pas digéré

Dans : Ligue 1.

Il y a maintenant une semaine, l’Olympique de Marseille s’offrait le Classique de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (0-1).

Un match durant lequel les hommes d’André Villas-Boas ont bénéficié d'une réussite totale en marquant par l’intermédiaire de Florian Thauvin sur l’une des seules occasions de la partie. En seconde mi-temps, le but refusé à Dario Benedetto était valable. Mais sur l’ensemble du match, il est clair que l’Olympique de Marseille s’en est très bien tiré. Une défaite qui, une semaine et deux victoires plus tard, passe toujours très mal dans les rangs du Paris SG. Très bon face à Marseille et de nouveau convaincant contre Nice, la nouvelle recrue Alessandro Florenzi a pesté dans une interview accordée à Téléfoot sur l’issue de ce Classique.

« Si on doit parler de football, ils n'ont eu qu'une demi-occasion et ils ont marqué. Nous avons dominé pendant 90 minutes » a commenté l’Italien, lequel a également commenté la grosse embrouille de fin de match et notamment l’expulsion de Neymar. « Si j'avais été là (il était sorti au moment de l’échauffourée), c'est sûr que j'aurais défendu mon coéquipier quoi qu'il arrive. Après ce moment de tension, Neymar a vite retrouvé le calme. C'est un professionnel qui s'est vite remobilisé. On a hâte de l'avoir avec nous sur le terrain. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, comme il y en a pas mal ici à Paris. Je n'ai pas eu besoin de m'entraîner longtemps avec lui pour le comprendre ». Pour rappel, l’international brésilien a écopé de deux matchs de suspensions plus un match avec sursis. Ce qui signifie que Neymar sera de retour avec ses coéquipiers du Paris SG à l’occasion de la réception du Stade de Reims, dimanche prochain.