PSG-OM au Koweït, la LFP a vendu un match en bois

Le 8 janvier prochain, le PSG et l'OM s'affronteront pour le compte du Trophée des champions. Cette édition aura d'ailleurs lieu du côté du... Koweit.

Le football français s'exportera donc au Koweit pour disputer le Trophée des champions. Le lieu a de quoi surprendre et ne fait pas l'unanimité auprès des fans et observateurs du PSG et de l'OM, sachant que pas mal de joueurs seront absents à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. A noter que le Sultanat d'Oman et la Côte d'Ivoire s'étaient aussi positionnés pour accueillir cette rencontre qui sera diffusée sur l'antenne de Ligue 1+ . L'offre du Koweit était apparemment la meilleure pour le football français.

Un choix incompréhensible ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe ces dernières heures, le journaliste Hugo Guillemet en a dit plus sur cette attribution : « C'est un match pour les supporters, ça ne participe pas au rayonnement de la Ligue 1, c'est juste une histoire de 3 francs 6 sous. Qui va aller là-bas ? Si c'est pour faire 8 ou 10 millions, tu vas au Stade de France et tu fais une énorme recette ».

Ce Trophée des champions se disputera au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City, qui a une capacité de 58 000 places. Cette enceinte est celle utilisée pour les rencontres de l’équipe nationale du Koweit. Le PSG et l'OM ont désormais quelques semaines pour se préparer à ce déplacement quelque peu insolite. Les deux clubs se sont récemment affrontés avec une victoire des Phocéens au terme d'une rencontre aboutie. Paris aura à coeur de rectifier le tir lors du prochain affrontement entre les deux équipes, surtout qu'il y aura un trophée à aller chercher. Encore une fois, il y aura certainement pas mal d'absents des deux côtés. Pas forcément idéal pour mettre en avant le football français, surtout à l'étranger...