PSG-OL : Zéro risque, Neymar vers un forfait contre Lyon

Dans : Ligue 1.

Victime d’une lésion chondro-costale survenue à la fin du match contre Montpellier samedi au Parc des Princes, Neymar était absent contre Nantes.

Préservé pour le déplacement à La Beaujoire mardi soir (1-2), le n°10 du PSG n’est pas certain de tenir sa place face à l’Olympique Lyonnais, dimanche dans le choc de la 24e journée de Ligue 1. En effet, L’Equipe indique que le Paris Saint-Germain souhaite faire preuve de la plus grande prudence possible au sujet de Neymar, dont l’objectif du mois de février est de briller face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ainsi, on indique dans l’entourage du joueur que s’il n’est pas à 100 %, Neymar sera de nouveau préservé face à Lyon afin de ne prendre aucun risque. On se dirige donc doucement vers un forfait pour le Brésilien, ce qui ne déplaira pas à Rudi Garcia et aux supporters de l’OL au vu de la forme incroyable de Neymar ces dernières semaines.