ICONSPORT_364693_0003

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 119 avr. , 19:47
parAlexis Rose
18
30e journée de Ligue 1 :
La compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Mayulu, Beraldo, Vitinha - Désiré Doué, Ramos, Barcola.
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner - Mangala, Morton - Merah - Endrick, Afonso Moreira.

Ligue 1

19 avril 2026 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Olympique Lyonnais
Articles Recommandés
ICONSPORT_364679_0130
FC Nantes

FCN : 10 ans de suspension ? Vahid Halilhodzic se lâche

ICONSPORT_364678_0166
Rennes

Rennes : Lepaul dépasse Greenwood et fonce en Amérique

ICONSPORT_279851_0241
PSG

PSG : Fabrizio Romano salement accusé dans le dossier Mbaye

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée

Fil Info

19 avr. , 20:38
FCN : 10 ans de suspension ? Vahid Halilhodzic se lâche
19 avr. , 20:20
Rennes : Lepaul dépasse Greenwood et fonce en Amérique
19 avr. , 20:00
PSG : Fabrizio Romano salement accusé dans le dossier Mbaye
19 avr. , 19:31
L1 : Programme TV et résultats de la 30e journée
19 avr. , 19:28
Le Bayern remporte son 35e titre en Bundesliga
19 avr. , 19:25
L1 : Le rouge « honteux » qui fait descendre Nantes
19 avr. , 19:25
PL : City bat Arsenal et relance la course au titre
19 avr. , 19:14
L1 : Rennes claque Strasbourg et déloge l'OM du top 4
19 avr. , 19:00
Ang : Arsenal prépare un braquage à Tottenham

Derniers commentaires

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu es pas tout seul dans ta tête toi^^ Tu viens de dire que tout seul Endrick allait avoir du mal.... il faut changer ton traitement

L1 : Rennes claque Strasbourg et déloge l'OM du top 4

Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

🤣🤣🤣🤣🤣

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading