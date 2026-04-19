PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

30e journée de Ligue 1 :

La compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez - Mayulu, Beraldo, Vitinha - Désiré Doué, Ramos, Barcola.

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert, Abner - Mangala, Morton - Merah - Endrick, Afonso Moreira.