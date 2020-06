OM : Puma présente les maillots de Marseille 2020-2021 !

Dans : OM.

Puma a officialisé ce samedi les maillots que les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront au Vélodrome et à l'extérieur lors de la saison 2020-2021.

Dans un communiqué, l'équipementier a justifié ses choix. « La campagne repose sur le « cOMbat continue » en hommage à la ferveur phocéenne, au peuple marseillais unis et solidaire, aux supporters prêts à se battre avec passion pour relever les grands défis qui les attendent au cours de la saison 2020/2021. Ce cOMbat quotidien fait également écho à l’engagement des marseillais et de leur club ces derniers mois qui se poursuivra prochainement sur les terrains de football. Dès les prémisses de son partenariat avec l’Olympique de Marseille, PUMA a affiché sa volonté de se nourrir de l’ADN du sud de la France et de s’associer à la culture de performance que la marque partage avec le club. Cette ambition s’est traduite dans les différentes prises de paroles de la marque qui ont rythmées les premières années de partenariat. Cette saison, l’équipementier et le club ont fait le choix de développer des maillots domicile et extérieur inspirés des caractéristiques architecturales et culturelles de la ville qui en font sa particularité. A travers ces designs, la marque a de nouveau pris le parti de mettre en avant des symboles identitaires forts et rassembleurs de Marseille.​ Le maillot HOME de la saison 2020/2021 s’inspire de l’architecture moderne de la deuxième moitié du 20ème siècle omniprésente à Marseille en reprenant subtilement les lignes des designs structuraux d’un monument emblématique de la ville. PUMA a fait le choix de développer une tenue blanche avec des touches de bleu azur. Le design apposé sur l’avant apporte du relief et de la modernité au maillot qui sera complété par un short et des chaussettes blanches », précise Puma.

Sur le plan pratique, et c'est beaucoup moins romantique, le maillot authentique est vendu 120 euros et le replica pour 90 euros.