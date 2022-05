PSG : Messi est frustrant, il devrait faire plus !

Dans : Ligue 1.

Par Alexandre Chochois

Auteur de 4 petits buts en 24 matches de Ligue 1 depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne fait pas l'unanimité. Pour Ludovic Obraniak, l'ancien crack du FC Barcelone doit faire mieux.

Certes, contrairement à Neymar et Kylian Mbappé quatre ans plus tôt, le PSG n'a pas cassé sa tirelire pour s'offrir Lionel Messi, libre de tout contrat et donc gratuit. Mais force est de constater que neuf mois jour pour jour après sa signature dans la capitale, l'accouchement est douloureux. Bien évidemment, avec 13 passes décisives en Ligue 1 et 5 buts en 7 matches de Ligue des champions, la Pulga a parfois vendu du rêve. Mais son manque de réalisme voire son manque d'implication lors de certaines sorties ont largement agacé dans les travées du Parc des Princes. Chez les consultants, aussi, on estime que Messi se doit d'être plus performant.

« On reste sur notre faim » , peste Obraniak

Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Ludovic Obraniak, champion de France avec Lille, vainqueur de la Coupe de France avec le LOSC et Bordeaux, n'a pas manqué de pointer du doigt le manque de consistance des prestations de Lionel Messi cette saison. Des arguments symbolisés par la dernière rencontre en date du PSG, face à Troyes : « Lionel Messi ? On reste sur notre faim. Est-ce que s’il met ses 10 buts là, ça change la donne ? Oui il y a une forme de malchance puisque les gestes sont quand même de qualité. Je crois que c’est à 10 minutes de la fin contre Troyes où il vient chercher un une-deux à l’intérieur du jeu et trouve la transversale. Mais c’est trop court, ça n’arrive qu’à la 80e minute. C’est vrai qu’on reste sur notre faim… c’est terrible ! » Difficile de contredire l'ancien international polonais. Pourtant, Messi a disputé 12 des 14 dernières rencontres de Ligue 1 dans leur intégralité. Pas toujours à fond ?