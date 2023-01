PSG : Mbappé ovationné à Lens, il en a des frissons

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Pour son premier match de l’année, Kylian Mbappé commence bien avec un chaleureux accueil à Lens ce dimanche soir.

C’était également le premier déplacement de l’attaquant vedette de l’équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde, et sa capacité à faire vibrer le peuple tricolore a été apprécié aux quatre coins de l’hexagone. A son entrée sur le terrain pour l’échauffement, il a été salué par la foule comme il se doit. Un comportement des supporters lensois qui a forcé l’admiration de Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime sur cette rencontre.

Le public de Lens qui scande le nom de Kylian Mbappé. Beau 🔥 #RCLPSG pic.twitter.com/bLbcfvGvYR — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) January 1, 2023

« On a vécu un moment extraordinaire avec les Lensois qui ont accueilli Kylian Mbappé de manière extraordinaire. Ça commence super bien, j’ai eu des frissons. Bravo les Lensois. C’est extraordinaire », a livré le champion du monde 2018, pour qui les supporters des « Sang et Or » ont bien raison de profiter de la présence d’un joueur d’un tel niveau dans le championnat de France. Pour ce 16e match d’affilée à guichets fermés à Bollaert, l’ambiance était en tout cas déjà au rendez-vous, et le soutien à Mbappé a été apprécié, même si l’attaquant porte le maillot du PSG, et pourrait faire très mal à Lens étant donnée sa forme actuelle. Mais ce sont ses performances avec l’équipe de France qui ont forcé l’admiration des supporters du Racing, qui ont tenu à le faire savoir de belle manière.