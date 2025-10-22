PSG : Ligue 1+ doit couler, Al-Khelaïfi a une bonne raison

Malgré les bons résultats de Ligue 1+, le directeur général de LFP Media Nicolas de Tavernost n’est pas épargné par les présidents de Ligue 1. A commencer par Nasser Al-Khelaïfi dont la double casquette justifie sa position.

Nicolas de Tavernost ne s’attendait pas à ça. Pour ses débuts en tant que diffuseur du championnat français, Ligue 1+ est parvenue à attirer de nombreux abonnés. Son objectif sur la saison entière a même été dépassé. Mais à l’occasion du conseil d’administration de la Ligue la semaine dernière, le directeur général de LFP Media a été critiqué par les présidents de Ligue 1. Ces derniers, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, lui reprochent l’incertitude concernant les recettes ainsi qu’un manque de transparence. Une position logique, valide Jérôme Rothen, qui rappelle que le président du Paris Saint-Germain est aussi le patron de beIN Sports.

« Je pense que chacun est dans son rôle, a défendu le consultant de RMC. Je peux comprendre Nicolas De Tavernost qui défend Ligue 1+ parce que c’est lui qui l'a créée et il la défend. C’est lui qui a communiqué de la sorte en disant qu’il y a tant d’abonnés, que c’est quelque chose de fantastique, qu’on ne s’attendait pas à autant… Certains, méfiants, ont dit "attention, ils peuvent gonfler certains chiffres, profiter des anciens abonnements aussi", donc il fallait rester vigilant. Je pense que quand tu as communiqué comme ça, bien sûr que les présidents se sont dit "bonne nouvelle, ça marche bien", donc ils sont aussi en droit d’avoir quelques réponses. »

« Les réponses n’arrivent pas parce qu’ils ne peuvent pas leur en donner. Donc il y a des présidents qui s’énervent, qui ne comprennent pas la stratégie et qui vont aussi dans le sens des gens qui étaient sceptiques à la création de cette chaîne-là. Nasser Al-Khelaifi en fait partie, il ne s’en est jamais caché, a poursuivi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Dans les discussions avant, quand DAZN est arrivé, pourquoi il n’était pas forcément pour la création de cette chaîne au départ ? Parce qu’il voulait savoir s’il y avait du cash tout de suite. »

Al-Khelaïfi concurrent de Ligue 1+

« Il y a conflit d’intérêts ou pas mais il est dans son rôle en tant que président de club de constater que ça peut être un point très négatif pour le fair-play financier et pour l’avancée du projet Ligue 1 pour certains clubs, dont le PSG fait partie. A côté de ça, il a la casquette de beIN. Aujourd’hui, beIN est un concurrent à Ligue 1+, on est d’accord. Donc je ne comprends pas pourquoi certains se demandent pourquoi Nasser Al-Khelaïfi ne défend pas Ligue 1+. Il est concurrent, comme Canal+ est concurrent de Ligue 1, ils ne vont pas les aider », s’est étonné Jérôme Rothen.