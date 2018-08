PSG : Le Brésil privé de Ligue 1 à cause de Neymar

Dans : Ligue 1, PSG.

Déterminé à s’offrir une belle exposition dans le monde entier, le Paris Saint-Germain a appris que son match contre Caen dimanche (21h) ne serait pas diffusé au Brésil.

Et pour cause, aucun diffuseur brésilien n’a trouvé d’accord avec la Ligue de Football Professionnel. Une situation étonnante compte tenu de la présence de Neymar dans le championnat français. Mais justement, l’international auriverde est à l’origine du problème. Selon les informations d’UOL Esporte, la chaîne Globo, ex-détenteur des droits de la L1 au Brésil, et dont le contrat a expiré en fin de saison dernière, a rencontré le clan Neymar pour savoir s’il comptait s’inscrire sur la durée au PSG.

Et visiblement, même s’il a publiquement démenti les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid, l'ancien Barcelonais n’a pas été très convaincant lors de cet entretien. En effet, les dirigeants de la chaîne estiment que le Parisien ne s’éternisera pas dans la capitale. D’où leur réticence à s’offrir la L1 pour les trois prochaines saisons. De quoi agacer la LFP, mécontente de l’offre à 4 M€ par an de Globo, qui paye beaucoup plus cher pour les autres championnats.

Le PSG croise les doigts

« Globo, le principal diffuseur brésilien, n’a pas fait une offre à la hauteur de nos attentes, a réagi la Ligue selon le quotidien Le Parisien. Après une première proposition insuffisante, Globo est revenu avec une nouvelle offre inférieure. Ce n’est pas acceptable alors même que les audiences de la Ligue 1 ont été multipliées par trois au Brésil suite à l’arrivée de Neymar au PSG. » De son côté, Paris considère cet épisode comme une mauvaise nouvelle et attend une fin heureuse dans ces discussions toujours en cours.