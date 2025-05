PSG et Auxerre, les deux premiers gagnants de la DNCG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les clubs vont défiler devant la DNCG et cela a commencé cette semaine. Les premières réponses sont très positives pour ceux qui souhaitaient passer rapidement et le PSG ainsi que l’AJ Auxerre ont vu leur compte et leur budget être validés sans aucune restriction.

En Ligue 2, il en va de même pour le Red Star, Grenoble, Troyes et Amiens. Même chose en National 1 avec Dijon, et Quevilly RM, qui doivent toutefois se voir octroyer la prolongation de leur statut professionnel. Enfin, Concarneau voit sa masse salariales et les transferts être encadrés.