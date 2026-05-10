PSG-Brest : Les compos probables

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Tu dis que j'ai tricoté un dicton à ma sauce sans le respecter à la lettre près. Plus tu réponds, plus tu t'enfonces dans la bêtise et plus tu montres ton ignorance et ta stupidité. Voici la citation... euh... le dicton que j'ai tricoté à ma sauce. Avec son explication, parce que tu as prouvé que tu n'as rien compris. https://uploads.disquscdn.com/images/db1ebe675d20f900803e7564c6921fc061db0163350e107b39a98a953a66f9a8.jpg Toi comprendre ?