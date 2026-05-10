PSG-Brest : Les compos probables

Tu dis que j'ai tricoté un dicton à ma sauce sans le respecter à la lettre près. Plus tu réponds, plus tu t'enfonces dans la bêtise et plus tu montres ton ignorance et ta stupidité. Voici la citation... euh... le dicton que j'ai tricoté à ma sauce. Avec son explication, parce que tu as prouvé que tu n'as rien compris. https://uploads.disquscdn.com/images/db1ebe675d20f900803e7564c6921fc061db0163350e107b39a98a953a66f9a8.jpg Toi comprendre ?
Il vient avec Éric Roy en entraîneur.
Faut envoyer les Clubs corses en R3 puisque de toute façon ils ne veulent pas être français ils méritent même pas La nationale 3
Connaît pas donc jai pas d'appriori ,j'aurai préféré un grand nom mais après le grand nom ca fait pas tout un peu d'humilité ne fait pas de mal surtout pour remettre tout a plat donc a voir , mais par contre j'espère quil va pas nous prendre galtier le Nicois qui fait des clin d'œil poing rageur et la bise au capo de la BSN ce groupe de nazillons qui ne mérite rien d'autre qune bombe atomique dans leurs antre
C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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