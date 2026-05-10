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Ligue 1

PSG-Brest : Les compos probables

Ligue 110 mai , 6:30
parCorentin Facy
0
33e journée de Ligue 1
PSG : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez – Ruiz, Dro, Lee – I. Mbaye, Ramos, Barcola
Brest : Coudert – Zogbé, Chardonnet, J. Diaz, Guindo – Tousart, Chotard, Magnetti – Del Castillo, Ajorque, Labeau Lascary

Ligue 1

10 mai 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
21:00
Brest
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Tu dis que j'ai tricoté un dicton à ma sauce sans le respecter à la lettre près. Plus tu réponds, plus tu t'enfonces dans la bêtise et plus tu montres ton ignorance et ta stupidité. Voici la citation... euh... le dicton que j'ai tricoté à ma sauce. Avec son explication, parce que tu as prouvé que tu n'as rien compris. https://uploads.disquscdn.com/images/db1ebe675d20f900803e7564c6921fc061db0163350e107b39a98a953a66f9a8.jpg Toi comprendre ?

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

Il vient avec Éric Roy en entraîneur.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Faut envoyer les Clubs corses en R3 puisque de toute façon ils ne veulent pas être français ils méritent même pas La nationale 3

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

Connaît pas donc jai pas d'appriori ,j'aurai préféré un grand nom mais après le grand nom ca fait pas tout un peu d'humilité ne fait pas de mal surtout pour remettre tout a plat donc a voir , mais par contre j'espère quil va pas nous prendre galtier le Nicois qui fait des clin d'œil poing rageur et la bise au capo de la BSN ce groupe de nazillons qui ne mérite rien d'autre qune bombe atomique dans leurs antre

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

C'est du Ruddy Buquet pur sucre ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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