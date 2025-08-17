Pour le titre, l’OM ne fait clairement pas peur au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG débute la défense de son titre, et est l'immense favori à sa propre succession. Le constat est fait dans la presse francilienne, les adversaires ne sont pas au niveau.

La 1ère journée de Ligue 1 est en cours, mais rien ne change en ce qui concerne le grand favori pour le titre de champion de France. Impossible de miser sur un autre club que le PSG en ce début de saison. L’AS Monaco, l’Olympique de Marseille ou une formation surprise, tout le monde a bien sûr le droit de rêver. Et Adrien Rabiot n’a fait que formuler cette ambition avant le lancement du championnat, en laissant entendre que c’était l’année ou jamais pour concurrencer réellement le PSG à la première place. Le fait que Luis Enrique dispose d’un effectif de qualité mais pas si copieux, avec la fatigue accumulée par cet été dingue, et le recrutement très ambitieux de l’OM, donne des arguments à ceux qui voient le titre changer de mains.

L'OM n'a pas ce qu'il faut pour le titre

Sans tenir compte du premier faux pas de l’OM à Rennes, la crainte n’est toutefois pas très présente du côté du PSG. Selon les informations du Parisien, le PSG est tout simplement « intouchable ». Et Marseille va aussi subir les foudres de la Ligue des Champions et son calendrier musclé, qui empêche même de souffler au moins de janvier quand la phase de poule se poursuit. L’OM n’est pas assez armé pour empêcher Paris de ronronner, affirme ainsi le quotidien francilien. « Pour challenger Paris, il faudrait encore que les autres soient plus forts. Certaines équipes le seront mais pas celles qui peuvent faire tomber le PSG de son trône. Marseille s’y voit, à l’image des déclarations rêveuses d’Adrien Rabiot - « Tout est possible », avançait cet été l’International -, mais les Phocéens ne savent pas encore ce qui les attend avec le retour de la Ligue des champions au Vélodrome en format élargi avec huit rencontres pour commencer. Il faut 16 joueurs équivalents pour mener de front les deux compétitions, ce qui ne paraît pas encore le cas dans le Sud de la France », a livré Le Parisien, pour qui le PSG risque encore une fois de faire cavalier seul étant donnée sa supériorité sur l’ensemble des équipes, et son budget plus que conséquent, et 10 fois supérieure à de nombreux autres clubs de Ligue 1.