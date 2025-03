Pierre Ménès règle son compte à L'Equipe du Soir

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La semaine médiatique a été marquée par un étonnant clash verbal entre Stéphane Guy et Johan Micoud concernant Kylian Mbappé sur la chaîne L'Equipe. L'occasion pour Pierre Ménès de régler son compte à cette émission.

S'il est désormais très loin des plateaux de télévision, suite à son départ de Canal+ dans les conditions que l'on sait, Pierre Ménès est attentif à la vie des médias. Et depuis qu'il tente de s'installer durablement sur Youtube, l'ancien membre du Canal Football Club, a pris l'habitude de répondre à ceux qui regardent sa chaîne. Forcément, il a été interrogé sur l'improbable joute entre Stéphane Guy, qu'il a côtoyé sur Canal+, et Johan Micoud, l'ancien joueur. Débattant sur Mbappé, les deux consultants de L'Equipe du Soir ont eu des mots très sévères l'un contre l'autre, provoquant un très gros malaise en direct. Pierre Ménès n'a pas hésité à livrer son jugement, et il n'est pas tendre du tout.

Pierre Ménès zappe L'Equipe du Soir

Le PSG meilleur sans Mbappé ! Enorme clash dans L'Equipe du Soir https://t.co/bITkUNTjxM — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2025

« Quand je regarde les matchs, c'est avec des amis et je ne vais pas leur infliger les débats stériles de l’Equipe TV derrière. Je ne regarde JAMAIS cette émission, et le peu d’extraits que je vois sur X, me confirment dans mon opinion de ne jamais regarder cette émission (...) Stéphane, on le connaît, il est anti-Qatar du plus profond de son âme, donc au moins, il a le mérite d’être fidèle à ses opinions (...) Je n'écoute pas non plus l'After et les autres émissions, car je n’ai pas besoin de connaître l’avis des autres pour savoir quoi penser d’un match », a lancé Pierre Ménès, histoire de bien faire comprendre que ce qui se disait dans les médias sur le football n'était pas réellement intéressant pour lui.