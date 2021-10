Pierre Ménès contraint et forcé d'aller chez Cyril Hanouna

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est dans les prochains jours que Pierre Ménès va lancer son propre site internet. Et dans ce cadre l'ancien consultant vedette de Canal+ est revenu sur ses soucis des mois derniers et notamment son passage lunaire chez Cyril Hanouna.

Les fans de Pierre Ménès, et ils sont encore nombreux, attendent le grand retour du snipper écarté par Canal+ en juin dernier après les révélations sur son comportement à l’encontre de plusieurs journalistes féminines de la chaîne cryptée. Cette histoire avait explosé le 21 mars dernier à l’occasion de la diffusion du documentaire de Marie Portolano, laquelle avait pourtant coupé les séquences durant lesquelles Pierre Ménès justifiait son comportement à l’encontre de cette dernier, mais également d’Isabelle Moreau. Au lendemain de ces révélations, et face au vives critiques qui lui étaient tombées dessus, Pierre Ménès était venu en direct dans l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste » pour faire entendre sa voix.

🗣"Je ne te souhaite pas qu'un truc comme ça te tombe sur la gueule et que 25 heures plus tard tu te retrouves face à @Cyrilhanouna et ses procureurs à te justifier. Je ne voulais pas faire cette émission !" @PierreMenes revient sur son passage dans @TPMP. #EstelleMidi 🕛 pic.twitter.com/Y36fR8MFrH — Estelle Midi (@EstelleMidi) October 8, 2021

Un passage sur C8, chaîne du groupe Bolloré à qui appartient également Canal+, qui avait tourné à la catastrophe malgré des questions considérées par tout le monde comme étant plutôt « complaisantes ». Alors que l’on s’attendait à un mea culpa de Pierre Ménès, ce dernier était au contraire plutôt incisif ayant de justifier son comportement et notamment son geste sur Marie Portolano, à savoir lui avoir soulevé la jupe avant de lui toucher les fesses, cela devant une partie du public du Canal Football Club. « Je n’ai aucun souvenir de cette émission et de cette scène, je précise que c’était le dernier CFC avant mon opération, j’avais le masque de le mort, je n'étais pas dans mon état normal », avait expliqué Pierre Ménès, avant mettre cela sur le dos d’une rigueur morale devenue excessive en 2021. Une sortie qui n'avait pas fait bondir Cyril Hanouna.

Pierre Ménès n'était pas « dans son état normal »

On connait la suite, Canal+ et Pierre Ménès ont convenu d’un divorce à l’amiable moyennant un gros chèque payé par la chaîne cryptée à son ancien consultant, la somme de 500.000 euros ayant été évoquée pour régler ce dossier. Privé d’une antenne, le consultant football le plus célèbre de France a donc choisi de lancer son propre média, lequel sera lancé le 12 octobre. A quelques jours de ce grand lancement, Pierre Ménès était en promotion dans l’émission de son amie Estelle Denis sur RMC. Et cela a évidemment été l’occasion de revenir sur cette histoire, et notamment son passage un peu surréaliste chez Cyril Hanouna.

Ce soir Pierre Ménès s exprimera en exclusivité dans #TPMP après la diffusion du documentaire #JeNeSuisPasUneSalope. On montrera aussi toutes les images qui n ont pas été diffusées. Rdv à 19h10 en direct — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 22, 2021

Interrogé par Thierry Moreau, ancien de Touche pas à mon Poste et désormais présent dans l’émission de la compagne de Raymond Domenech, sur sa participation à l’émission d’Hanouna, Pierre Ménès s’est défendu et a surtout fait savoir qu'il ne voulait venir à TPMP au lendemain de la diffusion du documentaire de Marie Portolano. « Je ne te souhaite pas qu'un truc comme ça te tombe sur la gueule du jour au lendemain, ça se passe un dimanche à 18h, et que 25 heures plus tard tu te retrouves face à Hanouna et ses procureurs à te justifier. Tu connais cette émission, tu y as participé. Et bien moi je ne voulais pas faire cette émission ! », a lancé Pierre Ménès, qui s’est évidemment immédiatement mis à dos le bataillon des « fanzouzes », en même temps que de nombreux internautes, consternés qu'il ait cette fois mis tout cela sur le dos des réseaux sociaux.