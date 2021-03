TV : Hanouna va au clash pour Pierre Ménès

Dans : Info.

Quelques jours après le passage de Pierre Ménès dans son émission, Cyril Hanouna a tenté de répondre aux critiques venues de la part de Quotidien, l'émission qui lui fait face.

Tandis qu’Angus Young, le légendaire guitariste d’ACDC était l’invité de C à Vous sur France 5, Touche Pas à Mon Poste et Quotidien se défiaient à distance sur C8 et TMC. Et pour ces deux émissions, on était sur l’Highway To Hell au moment de parler de « l’affaire Pierre Ménès », le consultant de Canal+ permettant à Cyril Hanouna et Yann Barthès de se défier à distance. Dans Quotidien, on reprochait à TPMP d’avoir zappé volontairement l’extrait du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » où l’on voyait Pierre Ménès évoquer son baiser imposé à Isabelle Moreau avec la réaction très marquante et émouvante de la journaliste, qui reconnaissait que cette séquence lui avait fait énormément de mal sur le plan moral. Un choix dicté par le fait que Cyril Hanouna était la voix de Canal+. Forcément, ce dernier ne pouvait pas laisser cette attaque de l’émission concurrente.

Dans son style, l’animateur de Touche pas à Mon Poste a donné sa version des faits. « Nous avons pensé que la séquence la plus intéressante c’était celle avec Marie Portolano, mais si vous voulez être les rédacteurs en chef de l’émission TPMP, vous n’hésitez pas les chéris et vous venez me le dire (...) On ne voulait pas mettre toute la séquence de 12 minutes, on voulait mettre ce qui nous semblait être la partie plus importante. Isabelle Moreau fait partie du groupe Canal+ et on ne voulait pas mettre ces images, car nous avions pris des nouvelles avec la direction et Isabelle Moreau ne voulait pas non plus revoir ces images. Elle voulait qu’on la lâche avec ses histoires », a expliqué Cyril Hanouna, qui lundi dernier avait reçu Pierre Ménès pour entendre les explications de ce dernier. Une émission qui avait fait de l’audience, mais n’avait pas réellement contribué à améliorer les choses pour le consultant vedette de Canal+. Et sinon, sur le plan des audiences, c'est ACDC qui a mis KO Quotidien et TPMP, comme quoi...