OM : Monaco veut supprimer le second Vélodrome

Rivaux pour le podium, Monaco et Marseille se retrouveront juste après la trêve pour un choc crucial. Les Marseillais vont affluer en nombre à Louis-II. Cependant, l'ASM fait tout pour que son stade ne soit pas accaparé par les Phocéens.

Les succès monégasques et lillois dimanche ont totalement relancé la course à la troisième place. L' Olympique de Marseille , l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l' AS Monaco se tiennent en seulement 3 points à 7 journées de la fin. Le suspense est entier pour la qualification en Ligue des champions. C'est d'autant plus vrai qu'un nouvel affrontement est bientôt prévu dans ce groupe. En effet, juste après la trêve internationale, Monaco reçoit son voisin marseillais en clôture de la 28e journée. Un affrontement historique qui offre souvent une ambiance spéciale à Louis-II.

Monaco chasse les Marseillais des tribunes

Avec la proximité entre la cité phocéenne et la Principauté, les supporters marseillais affluent en nombre dans la petite enceinte. Le parcage visiteurs est souvent très fourni et bruyant. Mais, la présence olympienne est visible dans l'ensemble du stade princier. De quoi faire de Monaco l'équipe visiteuse sur sa propre pelouse. L'ASM prend ce problème très au sérieux cette année. Selon le site Le Phocéen, la billetterie monégasque restreint sérieusement l'achat de billets.

Celle-ci n'est pas encore ouverte au grand public à moins de deux semaines de la rencontre. « Seuls les sympathisants de l’AS Monaco et les spectateurs neutres peuvent réserver des places, dans une limite de quatre billets par commande », écrit Le Phocéen. Pour contrer les fans de l'OM, Monaco impose une autre contrainte. Il faut avoir réalisé deux achats sur le site du club entre le 1er juillet 2023 et le 1er mars 2026, hors matchs face à l'OM bien entendu. Une manière pour les Monégasques de se sentir un peu plus à domicile dans ce rendez-vous majeur pour l'avenir de l'équipe.