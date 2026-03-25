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OM : Monaco veut supprimer le second Vélodrome

OM25 mars , 10:00
parMehdi Lunay
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Rivaux pour le podium, Monaco et Marseille se retrouveront juste après la trêve pour un choc crucial. Les Marseillais vont affluer en nombre à Louis-II. Cependant, l'ASM fait tout pour que son stade ne soit pas accaparé par les Phocéens.
Les succès monégasques et lillois dimanche ont totalement relancé la course à la troisième place. L'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'AS Monaco se tiennent en seulement 3 points à 7 journées de la fin. Le suspense est entier pour la qualification en Ligue des champions. C'est d'autant plus vrai qu'un nouvel affrontement est bientôt prévu dans ce groupe. En effet, juste après la trêve internationale, Monaco reçoit son voisin marseillais en clôture de la 28e journée. Un affrontement historique qui offre souvent une ambiance spéciale à Louis-II.

Monaco chasse les Marseillais des tribunes 

Avec la proximité entre la cité phocéenne et la Principauté, les supporters marseillais affluent en nombre dans la petite enceinte. Le parcage visiteurs est souvent très fourni et bruyant. Mais, la présence olympienne est visible dans l'ensemble du stade princier. De quoi faire de Monaco l'équipe visiteuse sur sa propre pelouse. L'ASM prend ce problème très au sérieux cette année. Selon le site Le Phocéen, la billetterie monégasque restreint sérieusement l'achat de billets.
Celle-ci n'est pas encore ouverte au grand public à moins de deux semaines de la rencontre. « Seuls les sympathisants de l’AS Monaco et les spectateurs neutres peuvent réserver des places, dans une limite de quatre billets par commande », écrit Le Phocéen. Pour contrer les fans de l'OM, Monaco impose une autre contrainte. Il faut avoir réalisé deux achats sur le site du club entre le 1er juillet 2023 et le 1er mars 2026, hors matchs face à l'OM bien entendu. Une manière pour les Monégasques de se sentir un peu plus à domicile dans ce rendez-vous majeur pour l'avenir de l'équipe.
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pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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