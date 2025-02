Pas assez de Qatar en Ligue 1, 20 millions s'envolent

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur d’un match de Ligue 1 par journée de championnat, BeInSports doit payer 78,5 millions d’euros de droits TV en plus de 20 millions d’euros de sponsoring aux clubs de Ligue 1. Mais tout n’est pas aussi simple.

Il n’y a décidément rien de simple pour la LFP au sujet des droits TV ces dernières années. Cet été, Vincent Labrune a signé pour un total avoisinant les 500 millions d’euros par an avec DAZN et BeInSports mais voilà que six mois plus tard, les deux diffuseurs de la Ligue 1 posent problème. La plateforme anglaise menace de ne pas payer sa traite du 15 février, comme indiqué par RMC. De son côté, la chaîne qatarie n’est pas certaine de pouvoir payer les 100 millions d’euros promis au départ puisque dans les faits, il s’agit d’un package de 78,5 millions d’euros de droits TV et 20 millions d’euros de sponsoring.

La décision de DAZN qui va faire hurler le football français https://t.co/vDMvz2Chhc — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

Cette deuxième partie pose encore problème et n’a pas été touchée par les clubs comme le rapporte L’Equipe. Le quotidien national révèle que « ce deal censé concerner tous les clubs de L1 et de L2 n'a pas encore été activé ». Et ce n’est pas près de se débloquer à court terme puisque BeInSports, qui a mandaté une entreprise spécialisée pour faire l’intermédiaire avec les clubs, réclame tout un tas d’actions de la part des clubs afin de faire la promotion du Qatar : au choix parmi un affichage sur écrans géants, un engagement à partager le contenu de Visit Qatar, l'intégration du logo du sponsor à l’arrière-plan en conférence de presse mais aussi patch sur les maillots.

Inquiétude chez les présidents de Ligue 1

« Après 21 journées de L1 sur 34, la situation est en tout cas toujours assez floue. Et il est à peu près sûr que les clubs ne percevront pas cette saison le total de 20 millions d'euros initialement promis » écrit ainsi le journaliste Etienne Moatti. Ce qui irrite plusieurs clubs, qui s’interrogent sur ce deal et qui se demandent ce qu’il en sera des saisons suivantes puisque BeInSports doit logiquement diffuser la Ligue 1 jusqu’en 2029. De quoi inquiéter les présidents de clubs, comme si cela ne suffisait pas après les menaces de DAZN, insatisfait de son nombre d’abonnés et du piratage massif de la Ligue 1 sur internet et qui souhaite renégocier son contrat avec la LFP.