ICONSPORT_276233_0023

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 107 nov. , 20:00
parMehdi Lunay
1
Compo du Paris FC :
Nkambadio - Chergui, Mbow, Otavio, De Smet - Camara, M.Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Krasso, Simon
Compo du Stade Rennais :
Samba - Rouault, Jacquet, Brassier - Merlin, Rongier, Cissé, Camara, Al-Tamari - Meïté, Lepaul
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0327
PSG

PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye

carton rouge annule le complot anti real continue antony 2 389040
OL

Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United

surprise a strasbourg leicester drague rosenior iconsport 260412 0009 393797
RCSA

Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation

Fil Info

20:20
PSG : Luis Campos prépare un sale coup à Habib Beye
20:00
Revanchard, il fait pleurer l’OL et Man United
19:30
Des imposteurs à Strasbourg, il lance une grave accusation
19:00
PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris
18:30
OL : Satriano les rend fous, ça dégénère à Lyon
18:00
De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato
17:30
Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan
17:00
Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »

Derniers commentaires

Paris FC - Rennes : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Pour un promu, le milieu du PPC est plutôt sympa, mais ça ne fait pas toute une équipe et notamment le gardien…😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ousmane Dembélé, un miracle pour le PSG

On jouera avec l'équipe bis en attendant le retour de nos blessés.Les suppléants vont se defoncer pour montrer leur valeur et ça ira

PSG : La piste Eric Garcia s'écroule

Non vu que ça n'en etait pas une

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Il vaut mieux attendre avant d'avancer ce genre d'info.il ne faudra pas qu'il reprenne trop tôt vu les risques de rechute

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il ne m'impressionne pas .On doit trouver mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading