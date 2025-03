OM ‍: Rabiot détruit au Parc, un grand fan du PSG vole à son secours

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Parc des Princes, Adrien Rabiot a vécu une sale soirée. L'OM a perdu et il n'a pas été épargné par les supporters du PSG présents.

Adrien Rabiot savait certainement que son retour au Parc des Princes ne serait pas de tout repos. Il faut dire que sa récente signature à l'OM a déçu beaucoup de supporters du PSG. Ces derniers voulaient marquer le coup en réservant un accueil très hostile au joueur formé au club. Les Ultras parisiens auront notamment déployé des banderoles insultantes envers Adrien Rabiot, mais aussi sa mère et son père, malheureusement décédé. Ces dernières heures, le joueur international français a réagi via ses réseaux sociaux afin de dénoncer l'attitude des Ultras du PSG mais aussi de Nasser Al-Khelaïfi, responsable selon lui. Véronique Rabiot va elle porter plainte, tout comme l'OM.

Rabiot soutenu par le Maire de Saint-Germain-en-Laye

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaud Pericard (@arnaud_pericard)

L'attitude des fans parisiens aura également agacé le Maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. Sur son compte Instagram, il a notamment indiqué : « Je ne peux me résoudre à cautionner ce que j’ai vu dans les tribunes du Parc des Princes (…) Certains d’entre vous connaissent les liens personnels affectifs, voire familiaux, que j’ai avec Véronique et Adrien Rabiot depuis tant d’années.

Certains d’entre vous connaissent également les conditions tragiques du départ du papa d’Adrien il y a quelques années. Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place dans le football, ni dans aucun autre espace de notre société. Le sport doit rester le sport. Je n'ai jamais pris position contre mon club de coeur que j'ai toujours soutenu, comme mon père depuis plus de 50 ans. Mais je ne peux cautionner les débordements d'une certaine frange de supporters, pour un joueur qui a donné plus de 10 ans de sa vie à ce club et qui est toujours resté fidèle à Saint-Germain-en-Laye ». Voilà qui est clair. D'ailleurs, ce post a été partagé par Adrien Rabiot lui-même.

Pour ces débordements en tribunes, le PSG pourrait se voir sanctionner d'un huis clos partiel ou total, plus d'une amende.