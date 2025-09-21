ICONSPORT_270064_0447

OM-PSG reporté, l’inquiétant point météo

Ligue 121 sept. , 11:40
parGuillaume Conte
OM-PSG reporté ? Cela devient sérieusement possible avec les prévisions très inquiétantes pour ce dimanche soir. 
Les dernières prévisions météorologiques ne se sont pas améliorées en vue du match de dimanche soir entre l’OM et le PSG. Dans le bulletin de la mi-journée, des dégradations très sérieuses sont toujours annoncées pour la fin de la journée. La pluie pourrait débuter plus tôt, vers 16h, et se transformer en grêle avec des orages à partir de 19h. Soit le moment estimé du début de l’arrivée des supporters au Stade Vélodrome. La Préfecture a décidé ce dimanche matin de maintenir la rencontre, tout en se préservant le droit de l’annuler dans le courant de l’après-midi si la situation devenait être encore plus alarmante. 
Le but n’est pas de mettre les spectateurs et les acteurs de la rencontre en danger si une menace de dégradation des conditions se confirmait. Si les orages venaient à être classés comme « violents », la LFP pourrait être forcée de suivre les recommandations et de reporter la rencontre. Il pourrait selon les règlements avoir lieu lundi soir, un jour où est prévu la remise du Ballon d’Or notamment. 
Derniers commentaires

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Olalala les parisiens faut arrêter de pleurer 5min Alors déjà 1) quon gagne ou pas vous serez champion a la fin ca changera rien.. 2) cest comme ca cest le règlement 3) au pire vous avez qu'à pas envoyer vos joueur a la cérémonie dans la vies il y a des choix a faire on peut pas tout avoir a vous de voir lequel est le plus important.. 4) moi aussi ca me casse les couille jai presque plus de clope je comptais aller les acheter en allant au stade bah voilà que je vais devoir sortir les acheter quand meme sans aller au stade ce soir... couillon pour tous le monde...

OM - PSG : La date du Classique est fixée

Depuis l annee ou Ribéry ne l a pas eut On a bien vu avec Ronaldo et Messi que c etait politique l attribution Meme Lewadowski ne l a pas eut donc je t avoue que ce titre a perdu de sa superbe

OM - PSG officiellement reporté

Sors nous donc ta source où Fabrice Pancrate parle de l'arbitrage. Simple comme bonjour.

OM - PSG officiellement reporté

À Paris encore une anomalie

OM - PSG officiellement reporté

Et bien sors nous un lien prouvant que l'arbitrage de Sochaux PSG a été partial.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1053115138
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

Loading