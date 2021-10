OM-PSG : Messi et Neymar pourris par les supporters marseillais

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont quittés dos-à-dos lors du Classique de la Ligue 1 (0-0). Un choc lors duquel les supporters marseillais ont encore fait parler d’eux.

Avant cette rencontre au sommet entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France, Pablo Longoria, le président de l’OM, et Dimitri Payet, le capitaine du club phocéen, avaient demandé à leurs supporters de se tenir correctement. Si la soirée n’a pas été ternie par des incidents majeurs, sachant que la rencontre n’a pas été arrêtée comme lors de Nice-Marseille en début de saison, les ultras olympiens ont quand même commis quelques maladresses.

En première période, le jeu a par exemple été stoppé pendant dizaines de secondes, après que Neymar ait reçu des boulettes de papier et des bouteilles au point de corner. Dans la foulée de l’intervention de l’arbitre, Guendouzi et Payet ont réclamé du calme au public. Un message pas vraiment écouté, vu que les tireurs parisiens n’ont jamais été tranquilles pendant cette chaude soirée. Mais grâce à une incroyable marée de membres de la sécurité, entre les porteurs du filet amovible et les stadiers protégés par un bouclier en plastique, les corners du PSG ont donné lieu à des scènes presque surréalistes sur un terrain de foot.

En deuxième période, le public marseillais s’est également fait remarquer quand un individu est entré sur la pelouse du Vélodrome au moment où Messi lançait une action dangereuse pour le PSG. Mais à cause de cette invasion, lors de laquelle le supporter olympien est allé faire un câlin à l'attaquant argentin, Monsieur Bastien a été dans l’obligation de stopper le jeu (73e). Un fait de jeu qui a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux... Beaucoup d'excitation donc, mais aucun incident grave, c'est tout de même la très bonne nouvelle de ce match chaud.

