OM-PSG : La VAR en feu, les regrets pour Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

11e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : 0-0.

Expulsion : Hakimi (57e) pour le PSG.

Dans un Classique plein de rebondissements, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont finalement quittés sur un score nul et vierge (0-0).

Au coeur d’un Vélodrome chaud bouillant, le spectacle ne tardait pas à arriver. Puisque dans le premier quart d’heure de jeu, Paris pensait ouvrir la marque avec un but contre camp de Luan Peres, mais la VAR l’annulait pour un hors-jeu de Neymar au départ de l’action (14e). Même coup du sort pour Milik quelques minutes plus tard, vu que l’arbitrage vidéo refusait aussi le but de l’attaquant polonais, à cause d’un hors-jeu de Lirola (21e). Pau Lopez sauvait ensuite l’OM face à Messi (26e) et Neymar (31e), avant que Verratti ne sorte sur blessure côté parisien (45e+4).

Après la pause, la partie tournait en la faveur de Marseille, avec l’expulsion d’Hakimi pour une faute sur Under en tant que dernier défenseur (57e). Rongier était ensuite tout proche de tromper Navas (66e), comme De La Fuente (77e) ou Gueye (91e), mais sans réussite. Et Marseille n'arrivait finalement pas à profiter de sa supériorité numérique pour battre le PSG pour la première fois depuis dix ans au Vélodrome. Avec ce résultat nul (0-0), l’équipe de Jorge Sampaoli remonte à la quatrième place de la L1 avec 18 points en 10 matchs. Dix longueurs devant, la formation de Mauricio Pochettino poursuit sa balade en tête de la L1.