OM-PSG : Les abords du Vélodrome en fusion

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

L’ambiance monte sérieusement à l’approche du Classique du championnat de France entre l’OM et le PSG.

Alors que les Marseillais rêvent d’enfin faire tomber les Parisiens sur leurs terres, la passion n’a en tout cas pas faibli. Les supporters provençaux se sont réunis aux abords du stade Vélodrome, avec toujours quelques actions spectaculaires. Ainsi, Le Parisien rapporte que des maillots du PSG ont été brûlés aux abords du stade, histoire de montrer que le club de la capitale n’était pas le bienvenu à Marseille. Les fameux billets à l’effigie de Lionel Messi ont aussi circulé, histoire d’accueillir en chambrant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire pour son premier Classique. En l’absence des supporters parisiens qui n’ont pas été autorisés à se déplacer, aucun incident n’a pour le moment été signalé par les autorités, même si les rassemblements de masse en dehors du stade éteint en théorie interdits.

Vue la présence en nombre sur le parvis du Vélodrome, le message n’est pas forcément passé, mais l’ambiance reste principalement bon enfant à la vue des images postées ces dernières heures. Et il faut dire que, même sans la présence des supporters adverses, les forces de l’ordre sont très nombreuses sur les abords du Boulevard Michelet. L’accueil des joueurs du PSG sera certainement plus musclé, mais là aussi, les supporters de l’OM seront attendus, puisque Dimitri Payet a clairement demandé un comportement parfait de la part des fans locaux afin d’éviter des sanctions, et surtout de donner une bonne image du club et de ses supporters. A noter que des filets de protection spécialement sortis pour l’occasion ont été installés au pied des tribunes, notamment pour protéger les joueurs sur les corners.