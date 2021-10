OM-PSG : Eric Di Meco a peur de Mbappé

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dimanche soir dans un Stade Vélodrome qui s’annonce chaud bouillant, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les deux meilleurs ennemis du football français, s'affronteront dans le Classique de la Ligue 1.

Ce match est attendu par tout le monde, que ce soit à Marseille, à Paris ou même partout en France, où le choc OM-PSG est toujours un moment fort dans une saison de L1. Encore plus durant cet exercice 2021-2022 au cours duquel Marseille tente de suivre l’allure effrénée de Paris dans la course au titre. Reléguée à dix points du PSG avec un match en moins, l’équipe de Jorge Sampaoli continue à croire en ses chances. « Je ne peux pas considérer que le titre est déjà promis au PSG, même s'ils montrent une régularité et ils sont taillés pour ça. Mais on peut faire quelque chose sur ce match. On a du respect pour le PSG mais on a cet espoir comme les supporters d'avoir des possibilités sur match », a lancé le coach phocéen en conférence de presse d’avant-match. Un discours offensif qui plaît forcément à Eric Di Meco, pour qui les Olympiens auront clairement un coup à jouer face aux Parisiens dimanche soir, malgré la présence en face de Mbappé, Messi ou Neymar.

Eric Di Meco : « Mbappé m'inquiète »

« Ce genre de match est impronosticable parce qu'il s'est passé tant de choses entre ces deux équipes ces dernières années. Malgré la suprématie parisienne, il y a eu plusieurs matchs où on sentait que c'était faisable pour Marseille. Comme l'année où Edinson Cavani inscrit un coup-franc à la dernière minute lors du match nul 2-2 en 2017. Ce qui me rend confiant pour l’OM, c'est l'engagement et l'impact mis par les joueurs depuis le début de la saison avec Jorge Sampaoli. À ce niveau-là, ils seront présents et comme on l'a vu contre Bruges, ça peut gêner le PSG. Après, même en étant en difficulté, Paris a toujours un joueur qui peut te tuer. Mbappé m'inquiète car il y a un problème dans l'axe de la défense à Marseille. L’OM a laissé des plumes contre la Lazio jeudi, et en plus tu as 48 heures de récupération de moins que le PSG qui a joué mardi en Ligue des Champions, donc ça peut jouer… », a lancé le consultant de RMC, qui sait que l’OM devra faire un match parfait pour battre le PSG pour la première fois au Vélodrome depuis 2011.