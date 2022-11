OM-OL : François Letexier désigné, l'Olympico est lancé !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, la direction technique de l’arbitrage et la LFP ont désigné François Letexier au sifflet pour le sommet entre l’OL et l’OM.

Fortement dans la polémique la semaine dernière au point de devoir s’exprimer dans la presse pour se défendre, François Letexier n’a toutefois pas été puni par la LFP. Et pour preuve, l’arbitre du très commenté Nice-Nantes (1-1) a été désigné par la direction technique de l’arbitrage pour le sommet entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, dimanche prochain au stade Vélodrome. Une décision qui étonne dans la mesure où François Letexier sort tout juste d’une énorme polémique lors de Nice-Nantes il y a une semaine et demie. Pour rappel, l’arbitre de la rencontre n’avait pas sifflé de penalty pour Nantes malgré une double main niçoise. Mais en fin de match, un penalty généreux avait en revanche été accordé à Nice malgré ce qui semblait être une faute de Dante sur l'action. Un scénario qui avait fait sortir Antoine Kombouare de ses gonds.

Letexier au sifflet pour OM-OL, surprise générale

OFFICIEL ! François Letexier sera l'arbitre principal de OM-OL. pic.twitter.com/1PAVgnlqeh — Actu Foot (@ActuFoot_) November 1, 2022

Une semaine et demie après cette polémique, la nomination de François Letexier pour le match entre l’OM et l’OL en surprend plus d’un. A commencer par le journaliste Bertrand Latour, qui ne se remet toujours pas de ce choix de la part de la DTA et de la LFP. « C’est Haloween ou le 1er avril ? » s’est interrogé de manière ironique le journaliste de la Chaîne L’Equipe. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, la décision de nommer François Letexier pour ce match passe d’autant plus mal que c’est cet arbitre qui était à la VAR lors du Classique contre le PSG il y a trois semaines. Lors de ce match, deux potentiels penaltys ont été oubliés pour une faute sur Clauss et une main de Mukiele. Clément Turpin n’avait (visiblement) pas été appelé et les supporters de l’OM ne l’ont pas oublié.

🟥 "J'ai cru que Letexier allait prendre le ballon et tirer le penalty !"



🗣️ @TomCiaravino pic.twitter.com/0SkTovHX9x — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) October 24, 2022

« Faudra expliquer comment fonctionne la nomination des arbitres.. Letexier nommé pour OM-Lyon après le scandaleux PSG-OM marqué par la non intervention du Var (il était dans le camion du Var) ou encore le PSG-OM de l’an dernier », « On rigole mais c’est grave », « J’espère que c’est une blague » ou encore « Comment c’est possible après tout ce qui s’est passé » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où personne ne comprend cette désignation de la LFP pour le match entre l’OM et l’OL. Conscient qu’il sera scruté comme jamais et que la polémique de Nice-Nantes a énormément fait parler, nul doute que François Letexier veillera à ne pas alimenter les polémiques. Mais le contexte toujours bouillant de l’Olympico ne l’aidera pas car en général, les débats et les polémiques arbitrales ne manquent pas lors de ce genre de sommet du football français.