OM-OL : Aulas a fait craquer Eyraud en pleine réunion de crise

Dans : Ligue 1.

Dans la journée de mardi, les présidents de clubs de Ligue 1 ont appris de la bouche du Premier Ministre que la saison 2019-2020 était officiellement terminée.

Pour des raisons de sécurité, les championnats de football de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. Un véritable coup de massue pour les clubs professionnels, qui souffrent terriblement de cette crise sanitaire et économique sans précédent. Totalement sonnée, la Ligue a réuni mardi soir un conseil d’administration d’urgence afin de débattre de cette décision choc de la part du gouvernement d’Edouard Philippe, sans pour autant prendre de décision hâtive. Cette réunion a toutefois été l’occasion pour Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas de s’écharper une nouvelle fois…

A en croire les informations de L’Equipe, « Jean-Michel Aulas s’est une nouvelle fois querellé avec son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud, ce dernier estimant que JMA monopolisait trop la parole alors qu’il n’était qu’un invité du conseil d’administration ». Un récit qui dénote du climat extrêmement tendu de la réunion tant la situation est critique pour plusieurs clubs de l’élite en raison de l’arrêt définitif du championnat, qui signifie qu’aucun versement complémentaire ne sera effectué par Canal Plus. Au total, c’est 243 ME qu’il restait à verser de la part de la chaîne cryptée et de BeInSports, sans compter les 35 ME de la chaîne qatarie pour les droits internationaux de la Ligue 1. Des chiffres étourdissants, notamment pour un club comme l’Olympique de Marseille. Car dans son édition du jour, le quotidien national rappelle que la situation du club phocéen est extrêmement préoccupante. Reste maintenant à voir comment la Ligue s’organisera pour l’avenir, avec un possible démarrage de la saison 2020-2021 en août et à huis clos. Cela aurait au moins le but d’intégrer au plus vite le nouveau diffuseur Mediapro…