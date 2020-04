Fin de saison : La LFP et la FFF communiquent, Le Graët mise sur la Coupe

Dans : Ligue 1.

Il fallait bien quelques communiqués pour clarifier les choses. La LFP a pris la parole ce mardi soir après l’annonce d’Edouard Philippe et une réunion en visio-conférence de ses membres en urgence. La Ligue, qui a appris de la bouche du Premier Ministre que la saison 2019-2020 était terminée, va acter tout cela le jeudi 30 avril.

« Réuni ce 28 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a pris acte des déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe. Comme depuis le début de cette crise sanitaire, la LFP suivra strictement les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires. Le Bureau du Conseil d’Administration se réunira le 30 avril pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre. Ce Bureau sera suivi d’un Conseil d’Administration qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP », a fait savoir la LFP, en réponse à un autre communiqué de presse, cette fois signé de la FFF, qui lui demandait de tenir rapidement compte des décisions du gouvernement. « Le Comex de la FFF invite la LFP à lui faire part dans les meilleurs délais des conséquences sportives qu’elle entend tirer de la situation pour clôturer les championnats de L1 et de L2 et mettre en place un projet de reprise d’activités pour la saison 2020-21 », a ainsi fait savoir la fédération, qui a la LFP sous sa tutelle. Un arrêt complet confirmé par Noël Le Graët, qui s’est confié à ce sujet dans Le Télégramme.

« On a informé le Comex, ce qu’il savait déjà, que la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarraient pas, que le National ne démarrait pas non plus ni la D1 féminine. Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020 », a fait savoir le président de la FFF, qui rêve de voir les deux finales de Coupes nationales se disputer courant août tout de même. Et en ce qui concerne le règlement, le dirigeant n’a aucun doute sur le fait que le classement de la dernière journée complète disputée sera pris en compte, avec donc l’OL en Europa League.