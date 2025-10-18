ICONSPORT_274051_0012

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 118 oct. , 20:11
parMehdi Lunay
Compo de l'Olympique de Marseille :
De Lange - Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Gomes - O'Riley, Greenwood, Paixao - Aubameyang
Compo du Havre :
Diaw - Doucouré, Lloris, Sanganté, Seko, Nego - Zouaoui, Kechta, Ndiaye - Samatta, Soumaré
Derniers commentaires

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Lool le peno + rouge pour bien aider l'OM qui se faissit mener....si avec tout ca l'OM n'est pas champion...😂

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

En direct je te te rejoins

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Les 1ers ralentis je vois la main dedans. Et les derniers je la vois dehors....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

La double est dur a justifier, j'ai pas revu le multi angle, donc là comme ça, c'est compliqué comme décision pour moi

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Perso il n'y a pas pénalty la main est sur la ligne. Par contre le rouge me parait logique. A revoir l'action...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

