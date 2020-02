OM : L'incroyable déficit de Marseille dévoilé

Dans : Ligue 1.

En cette saison 2019-2020, la Ligue 1 ne se porte pas au mieux... Que ce soit au niveau sportif ou financier, les clubs du championnat de France sont dans le rouge.

Dans quelques semaines, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion publiera son rapport annuel sur les bilans financiers des clubs français à propos du dernier exercice, bouclé le 30 juin 2019. Mais en attendant tous les détails, L’Equipe a publié les grandes tendances. Et celles-ci ne sont pas réjouissantes… En effet, la saison passée, les formations de Ligue 1 et de Ligue 2 ont affiché une perte globale de 150 millions d'euros, soit 120 ME pour la L1 et 30 ME pour la L2. Un chiffre prouvant que les clubs tricolores continuent à perdre de l’argent. Avec un bonnet d'âne pour l’OM, qui montre un déficit de - 91,5 ME sur la saison écoulée. De quoi raviver les récentes déclarations d'Aulas sur les difficultés financières de l'OM, et ce que ça risque d'impliquer dans les années à venir.

Malgré tout, ce résultat net comptable est en « très légère amélioration par rapport à la saison précédente », puisqu’en 2018, le trou cumulé était de 176 ME. Dans le vert qu’à une seule reprise ces onze dernières années, les équipes tricolores attendent donc avec impatience l’arrivée des nouveaux droits télévisés. À partir de l’été 2020, et ce jusqu’en 2024, les membres de la L1 recevront effectivement 1,153 milliard d'euros de la part de Mediapro, beIN Sports et Free. Un chèque record, avec une hausse de 60 % par rapport au dernier contrat TV, qui permettra donc aux clubs de L1 d’avoir une nouvelle marge de manoeuvre financière dans l'objectif d’améliorer le domaine sportif. Tous les suiveurs du foot français l’espèrent en tout cas...