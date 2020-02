OL : Aulas prédit une faillite dans 5 ans, devinez pour qui ?

Dans : OL.

Avant le quart de finale de la Coupe de France ce mercredi, Jean-Michel Aulas ne s'est pas gêné pour piquer l’Olympique de Marseille. Son thème favori, l’aspect financier.

Le choc des Olympiques a déjà commencé dans les médias. Bien avant le coup d’envoi de la partie, Jean-Michel Aulas s’est chargé de lancer les hostilités. Bien sûr, le président de Lyon ne peut pas attaquer son concurrent sur le côté sportif, Marseille ayant distancé les Gones en Ligue 1. Mais grâce à la réussite d’OL Groupe, qui vient de générer 197 M€, contre 168,4 M€ sur l’année précédente, le dirigeant a de quoi se vanter.« Ce sont des résultats économiques brillants. L’OL est en tête des clubs français en terme de rentabilité. Les grands clubs européens ont une rentabilité très forte », s’est réjoui Aulas, avant d’évoquer ses ambitions pour cette saison.

« L’objectif, c’est le podium, a-t-il confirmé. C’est comme un Tour de France, souvent ça se joue lors de la dernière étape. Nous avons le même nombre de points que lors de la saison 2014-2015 où nous avions terminé deuxièmes. Des étapes vont nous permettre de nous rapprocher de l’objectif. L’objectif reste le podium et c’est possible aussi de gagner une coupe. Dire qu’on n’a pas des résultats sportifs à la hauteur, c’est une vue rétrécie car les filles sont premières et en quart de la Ligue des Champions et les jeunes sont en Youth League. Pour avoir de meilleurs résultats, il nous faut ce genre de résultats économiques. Ceux qui n’ont pas ces résultats économiques ne seront plus là dans cinq ans. » Une fois de plus, l’OM peut se sentir visé…