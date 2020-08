OL : Un record devant Fékir, Depay soigne-t-il sa sortie ?

Dans : Ligue 1.

Memphis Depay est devenu vendredi contre Dijon le meilleur buteur de l'OL au Groupama Stadium. Il efface le record de Nabil Fekir, à qui il a rendu un bel hommage.

Grâce à son triplé contre Dijon vendredi, Memphis Depay a permis à l’Olympique Lyonnais de lancer parfaitement son exercice 2020-2021 de Ligue 1 (victoire 4-1). L’international néerlandais (51 sélections, 19 buts), qui a converti deux penalties contre les Bourguignons, a également signé un record dans cette rencontre. Il est devenu le meilleur buteur lyonnais de l'histoire du Groupama Stadium, qui rappelons-le, a été inauguré en janvier 2016. En effet, ses trois unités lui permettent d’atteindre les 33 réalisations en 65 matches dans le stade de l’OL. Il détrône ainsi Nabil Fékir, qui avait inscrit 32 buts en 66 matches dans l’enceinte rhodanienne en trois ans.

L’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Manchester United en a profité pour couvrir le joueur du Betis Séville de louanges. « J’ai aimé jouer avec Nabil, c’est un très grand joueur », a-t-il déclaré. Un hommage que Fekir appréciera. En revanche, il n’est pas certain que Memphis Depay augmente sa barre des 33 réalisations. L’absence de Coupe d’Europe cette saison pour l’OL est un frein sur le plan sportif et l’attaquant en a fait part aux journalistes après le match, en menaçant de quitter le club pendant le mercato si une bonne occasion se présente. Les supporters lyonnais peuvent trembler, mais sont réalistes. Garder Memphis Depay cette saison serait une victoire.