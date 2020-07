OL-PSG : Le pacte Aulas-Al-Khelaïfi, c'est grâce à lui

Dans : Ligue 1.

Les deux hommes ne se détestent pas, mais Jean-Michel Aulas a suffisamment critiqué l’investissement du Qatar au PSG pour que le très calme Nasser Al-Khelaïfi monte au créneau plus d’une fois à ce sujet.

Le président de l’OL a pour habitude de toujours glisser un petit tacle lors de ses entretiens médiatiques envers le PSG et le côté injuste de ses titres acquis depuis 10 ans désormais. Tout cela en opposition avec le projet lyonnais de construire la réussite de son club sur les investissements réalisés, sur les joueurs, le centre de formation, le stade et son environnement. Mais comme le raconte Le Parisien, Aulas a décidé de se rapprocher d’Al-Khelaïfi ces derniers mois, et notamment avec la crise sanitaire qui a touché le football français sur le plan économique. La lutte dans les coulisses a été âpre, et l’OL n’a clairement pas digéré l’arrêt brutal de la saison. Résultat, JMA s’est trouvé un ennemi commun avec le président du PSG : Didier Quillot.

En effet, comme l’explique le journal francilien, Aulas est persuadé que le directeur de la LFP a favorisé l’OM et Jacques-Henri Eyraud en arrêtant le championnat, ce qui a mis Lyon hors des places européennes. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait toujours pas digéré le déroulement de l’offre des droits TV, qui a perdu à Mediapro de quasiment tout rafler, et BeIN Sports de perdre gros au niveau de la Ligue 1. C’est pourquoi les deux clubs ont tenté de se rapprocher, et de s’associer avec Lille et Saint-Etienne notamment pour peser dans les décisions du football français. Sans résultats pour le moment, mais à l’approche du match de ce vendredi, Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaïfi discuteront certainement de ces sujets en marge de la rencontre entre l’OL et le PSG.