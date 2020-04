OL : Aulas d'accord avec Al-Khelaifi, on joue la Ligue des champions

Dans : OL.

Nasser Al-Khelaifi a déjà fait savoir qu'il était disposé à ce que le PSG finisse la Ligue des champions à l'étranger. Jean-Michel Aulas est du même avis.

Nasser Al-Khelaifi et Jean-Michel Aulas sont rarement du même avis, le président de l’Olympique Lyonnais ayant souvent égratigné son homologue du Paris Saint-Germain sur tout un tas de sujets. Mais, au moment où le Premier Ministre a brutalement mis un terme au championnat de Ligue 1, les deux dirigeants partagent le même point de vue sur un sujet très chaud, à savoir la fin de la Ligue des champions. L’OL et le PSG ne sont pas dans la même situation, puisque Paris a déjà son ticket pour les quarts de finale de la C1, tandis que Lyon doit valider le sien à l’occasion d’un match retour à jouer contre la Juventus. Mais Jean-Michel Aulas a déjà fait savoir qu’il était prêt à accepter les choix de l’UEFA afin de jouer jusqu’au bout cette compétition.

Le président de Lyon est déterminé à ce que Rudi Garcia et ses joueurs ne soient pas mis sur la touche en raison de ce choix des autorités françaises. « Quelle est ma position sur la Ligue des champions ? Bien sûr l’OL a envie de la terminer, comme toutes les compétitions. L’OL a une équipe qui lui permet d’être qualifié dans toutes les compétitions. Cela a été confirmé par l’UEFA, l’OL est le seul club en Europe encore qui est qualifié dans les trois compétitions de l’UEFA : nous sommes en quarts de finale de la Youth League, en quarts de finale de la Ligue des champions féminine et nous sommes en ballotage favorable pour le match retour des huitièmes de finale contre la Juve en Ligue des champions. Nous sommes bien sûr favorables à aller jusqu’au bout et à jouer en août, soit en France à huis clos, soit à l’étranger », a prévenu, sur RMC, un Jean-Michel Aulas qui est clairement décidé à prendre des initiatives en cette période très trouble.