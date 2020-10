OL-OM : Cette saison, ce sera plutôt le « Merdico » !

Dans : Ligue 1.

Concurrents et rivaux depuis plusieurs saisons, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’affrontent dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Un rencontre attendue qui n’arrive pas au meilleur des moments pour les deux équipes.

Et si ces deux candidats au podium de Ligue 1 se trouvaient déjà à un tournant de leur saison ? Compte tenu du rythme de la concurrence, avec le Stade Rennais et le LOSC, l’éventuel perdant du choc des Olympiques prendrait déjà un gros coup sur la tête. Il faut dire que Lyon et Marseille réalisent un début d’exercice décevant. A tel point que Florian Gazan s’attend à un triste match nul et vierge.

« Je vous parie que cet OL-OM va déboucher sur un 0-0 tout moche, lui que l'on a pompeusement rebaptisé "l'Olympico". Au passage, je n’en peux plus de cette manie pour faire mousser artificiellement les matchs de leur donner des appellations. (...) L'Olympico risque surtout d'être le "Merdico". J'ai vu tous les matchs de Lyon et de Marseille cette saison et ce n’est pas terrible », a commenté l’animateur de RTL.

Payet se prend un tacle

« Il suffit de voir leur classement : l’OM est 9e et l’OL 11e avec un bilan tellement maigre que Payet ferait bien de s’en inspirer. Sur 10 matchs joués depuis le début de la saison, les deux Olympiques en cumulé c’est seulement trois victoires, a-t-il rappelé. Pire, Lyon n’a plus gagné depuis quatre matchs et Marseille depuis trois. À croire qu’après la victoire historique au Parc des Princes, les Marseillais se sont dits "on fait comme les bars et les restaurants chez nous : on ferme !" » Le prono est osé sachant que leurs confrontations sont souvent spectaculaires.