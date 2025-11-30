ICONSPORT_278616_0009

OL-Nantes : Bien sûr que Lopes fait le match de sa vie

Ligue 130 nov. , 21:41
parGuillaume Conte
0
Anthony Lopes à Lyon, les retrouvailles sont pour le moment parfaite pour le gardien de Nantes, ovationné par son ancien kop et surtout impérial dans les buts.
Match du retour à Lyon pour Anthony Lopes, chaudement salué par les supporters à son entrée sur la pelouse, pour l’échauffement ou pour le début de rencontre. Personne n’a oublié la longévité et l’attachement du gardien franco-portugais à son club de coeur et les ovations et applaudissement sont nourris. Cela même si Lopes continuer de faire mal à l’OL en cette première période du match de ce dimanche soir.
En effet, impérial dans le jeu aérien, toujours aussi tonique dans ses sorties et impeccable dans ses prises de balle, le gardien des Canaris écoeure pour le moment les attaquants lyonnais. Nantes est réduit à 10 désormais, et la seconde période risque d’être bien longue pour le FCN, qui va devoir compter sur les exploits de son gardien pour rester dans le match. Le score est de 0-0 à la pause.
0
Loading