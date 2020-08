OL : Memphis Depay a-t-il lâché un scoop sur Instagram ?

Dans : Ligue 1.

En fin de contrat avec l'OL à l’été 2021, Memphis Depay a posté un message qui n’est pas passé inaperçu. Les fans lyonnais peuvent espérer garder leur capitaine pour la saison qui arrive.

Memphis Depay était l’un des protagonistes de l’Olympique Lyonnais cette saison. Son talent est indéniable et son importance dans le groupe est capitale mais voilà, la non-participation de l’OL à une Coupe d’Europe sur l’exercice 2020-2021 vient semer le doute sur l’avenir du Néerlandais en terres lyonnaises. Le leader offensif du club, dont le contrat prend fin le 30 juin 2021, vient cependant de lâcher une petite bombe sur son compte Instagram. Un message qui pourra nourrir beaucoup d’espoirs aux fans lyonnais quant à la présence du numéro 11 cette saison à Lyon.

« Retour sur la Ligue des Champions. Nous avons remis le club et la ville de Lyon sur la carte, mais nous devons nous efforcer d’en avoir plus ! Je veux remercier tous les supporters pour leur soutien », a-t-il écrit. Il suit : « Je sais que nous avons assez de travail à faire pour être de retour à cette étape le plus tôt possible, alors continuons de mettre la barre haute ». Des mots sincères et un capitaine concerné. Memphis Depay veut ramener l’OL en Coupe d’Europe à s’en référer à ses propos ! Alors qu’il aurait pu prétendre à un départ pour jouer l’Europe la saison prochaine, l’ancien joueur de Manchester United se dirige bel et bien vers la continuité de son aventure avec l’OL, avant peut-être un départ libre. Un choix fort alors qu’il doit jouer l’Euro l’été prochain avec les Pays-Bas.