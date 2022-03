OL-LOSC : Zéro solidarité, Tony Chapron descend Mickaël Lesage

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche, Clément Turpin et ses assistants à la VAR ont pris une mauvaise décision en refusant le but de Lucas Paqueta pour l’OL contre Lille.

Dans les dernières minutes du match entre Lyon et le LOSC au Groupama Stadium, l’international brésilien Lucas Paqueta pensait avoir égalisé après avoir subtilisé le ballon au gardien lillois Léo Jardim. Dans un premier temps, Clément Turpin a validé le but de l’ancien Milanais avant d’être appelé par son assistant vidéo, Mickaël Lesage. Après visionnage des images, Clément Turpin a refusé le but de Lucas Paqueta. Une erreur reconnue par Pascal Garibian, patron des arbitres français, dès lundi soir. « Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse d'OL-Lille. Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposés n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre. Ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain » a regretté le directeur technique de l’arbitrage français.

Cela paraît évident et pourtant à chaque fois la décision a été mauvaise.@JM_Aulas ça paraît trop gros pour être vrai pic.twitter.com/b54OHADXGm — David Barbet (@davidbarbet) February 27, 2022

Un scandale qui doit avoir des conséquences pour Clément Turpin selon Eric Di Meco, très virulent à l’égard de l’arbitre du match entre l’OL et Lille sur l’antenne de RMC. « Au XXIe siècle, avec le VAR, que le soi-disant meilleur arbitre français annule ce but : il faut arrêter. Il faut arrêter. D’abord, lui, Monsieur Turpin il faut qu’il arrête le football. Je veux que l’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français. Parce que là c’est catastrophique. Comment on peut refuser ce but? Je veux juste que l’on m’explique. Avec un seul ralenti, car sur l’action rapide on peut avoir un doute, cela doit prendre deux secondes » a expliqué l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, tout simplement effaré par une telle erreur de la part de Clément Turpin. Mais pour Tony Chapron, ancien arbitre de Ligue 1 désormais consultant sur RMC, c’est Mickaël Lesage, qui a appelé Clément Turpin depuis le centre de la VAR à Paris, qui doit être sanctionné.

@ol ⁩ ⁦@vincentduluc⁩ Enfin 🙏 une confession transparente:comment ne pas envoyer les bonnes images à l’arbitre alors que lui a vu juste?Et à fortiori les images diffusées au public?cette affaire comme dirait M P remet en cause l’intérêt du VAR😢 https://t.co/OZe57VjNgw — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 28, 2022

Pour l’ex-arbitre de Ligue 1, il est même fort probable que Mickaël Lesage, déjà au cœur de la tempête après le match Nantes-PSG de la semaine dernière, n’arbitre plus dans l’élite la saison prochaine. « C’est une erreur de casting me semble-t-il, on ne remet pas un arbitre qui traverse une période compliquée sur un match important de 21 heures. Je ne comprends pas pourquoi on l’a envoyé voir les images. M. Lesage est responsable car c’est lui qui a choisi les images qu’il montre à M. Turpin. Je vais vous donner une petite indication mais il m'étonnerait fort que Mikaël Lesage soit encore arbitre de Ligue 1 l’année prochaine » a lancé Tony Chapron, pour qui celui qui a appelé Clément Turpin pour lui demander de visionner le but de Lucas Paqueta contre Lille pourrait payer au prix fort cette très grosse erreur. Avec une relégation possible en Ligue 2 dès la fin de la saison, comme le concède l'ancien arbitre, dans un milieu où la solidarité n'existe pas.