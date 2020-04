OL : L'idée choc d'Aulas pour finir la saison de L1 !

Dans : Ligue 1.

Profitant du flou qui s'est installé autour de la décision du Premier Ministre d'annoncer la fin de la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a lui une proposition à faire pour aller au bout.

Le président de l’Olympique Lyonnais a pris de plein fouet l’officialisation par Edouard Philippe de la fin de saison immédiate du Championnat de Ligue 1. Mais Jean-Michel Aulas a également vu que du côté du ministère des sports les choses étaient visiblement un peu moins claires. Alors, le patron de l’OL voulant clairement essayer de sauver ce qui peut l’être pour la L1, mais aussi et surtout pour son club, il s’est lancé dans une réflexion sur la manière dont la saison 2019-2020 pourrait se finir en mode ultra-rapide. Car Jean-Michel Aulas craint que si les autres championnats européens finissent normalement la France prenne un coup de bâton de la part de l’instance européenne du football.

L’idée de Jean-Michel Aulas pour éviter tout cela est de jouer la fin de saison sous forme de play-off en haut et en bas du classement. « Je n'ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j'ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième et à la troisième place du Championnat. Moi, j'ai compris que le scénario que l'on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l'entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n'était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j'entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette (...) J'ai lu attentivement ce que disait l'UEFA, qui souhaitait que l'on aille jusqu'au bout des compétitions, même si on devait jouer peut-être sur un format réduit, mais au mois d'août. Donc, je pense qu'il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de Championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. Je me dis que, peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y a encore la place pour finir le Championnat », explique, dans L'Equipe, le président de l’Olympique Lyonnais, qui estime que le Premier Ministre a laissé éventuellement une petite porte ouverte début juin pour une reprise des entraînements. Les prochains jours risques d'être chauds dans les instances du football français, même si à tout moment le Gouvernement peut siffler cette fois définitivement la fin des discussions.