OL ‍: John Textor a une nouvelle idée sidérante

Depuis son éviction de l’Olympique Lyonnais, John Textor a filé au Brésil pour s’occuper de Botafogo. Le propriétaire américain souhaite racheter le club brésilien afin de le détacher de la firme Eagle. Dans une interview pour un média brésilien Textor en a profité pour glisser une petite pique aux instances françaises.

Décidément, John Textor continue de faire parler de lui. L’ancien chef de bord de l’Olympique Lyonnais a été évincé du club rhodanien suite à la relégation administrative prononcée par la DNCG au début de l’été. Michele Kang a pris les rênes pour amener les garanties en appel et l’Américain est reparti du côté du Brésil. John Textor est toujours à la présidence du groupe Eagle, propriétaire de l’Olympique Lyonnais. À la tête de Botafogo, il garde des projets ambitieux pour son club brésilien.

Textor veut détacher Botafogo de Eagle

Dans une interview pour le média brésilien o Globo, l’Américain a expliqué vouloir racheter le club de Botafogo pour pouvoir le séparer de la galaxie Eagle. « Je veux racheter Botafogo et le retirer à Eagle. Je continuerai à détenir Eagle, mais je pense qu'il serait préférable que Botafogo soit séparé. Il existe des partenariats en Europe qui sont meilleurs pour le club. Je discute avec les dirigeants d'Eagle, et j'en suis le propriétaire. Le débat porte sur la question de savoir si nous gérons notre club conjointement avec Lyon ou séparément, » explique-t-il. Indirectement, l’ancien propriétaire de l’OL a prêché pour sa paroisse dans sa gestion du club brésilien : « Botafogo, nous sommes stables. Nous sommes organisés, nous avons connu notre meilleure année depuis 120 ans, » explique-t-il avant d’ajouter une petite pique aux instances françaises en les dénonçant de problématique et arbitraire.